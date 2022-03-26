Son dakika haber... Küçükçekmece'de 334 polis şok denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Küçükçekmece'de 334 polis şok denetim gerçekleştirdi

26.03.2022 21:29

Son dakika haberleri... Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 334 personelin katılımıyla 26 noktada ilçe genelinde helikopter destekli şok denetim gerçekleştirdi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 334 personelin katılımıyla 26 noktada ilçe genelinde helikopter destekli şok denetim gerçekleştirdi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 334 personelin katılımıyla 26 noktada ilçe genelinde şok denetim gerçekleştirdi. 26 ayrı noktadaki denetime Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Asayiş, Özel Hareket ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinden toplam 71 ekiple 334 personel katıldı. Polis ekipleri denetimde Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaparken, durdurulan şahısların üzerinde de tek tek arama yapıldı. Ekipler ayrıca durdurulan araçları arayarak kontrol yaptı. Denetimde trafik kurallarına uymayan sürücü ile araçlara ceza kesildi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamanın gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Son dakika haber... Küçükçekmece'de 334 polis şok denetim gerçekleştirdi
Son dakika haber... Küçükçekmece'de 334 polis şok denetim gerçekleştirdi
Son dakika haber... Küçükçekmece'de 334 polis şok denetim gerçekleştirdi
Son dakika haber... Küçükçekmece'de 334 polis şok denetim gerçekleştirdi
Son dakika haber... Küçükçekmece'de 334 polis şok denetim gerçekleştirdi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Küçükçekmece'de 334 polis şok denetim gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Küçükçekmece'de 334 polis şok denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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