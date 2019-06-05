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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

1 saat önce

*Atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradıHaber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 ARAÇ ALEV ALEV YANDI, System.String[]

*Atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın,  yan tarafta park halindeki

1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı. Yangını gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Atık kağıtlarının yanması

-Araçların yanması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
Araç, Küçükçekmece, Güncel
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