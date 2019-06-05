Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı
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Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı

1 saat önce

Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı.

Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı, System.String[]
Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan  yangın park halindeki araçlara sıçradı. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. 
İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın,  yan tarafta park halindeki
1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı. Yangını gören vatanaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
Küçükçekmece, Güncel
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