Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı
1 saat önce
Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı.
Küçükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki
1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı. Yangını gören vatanaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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