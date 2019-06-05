Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 4 araç yandı
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Küçükçekmece'de 4 araç yandı

1 saat önce

Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangının park halindeki araçlara sıçraması sonucu 4 araç yandı.

Küçükçekmece'de 4 araç yandı, System.String[]
Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangının park halindeki araçlara sıçraması sonucu 4 araç yandı.
İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki 1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı.
Yangını gören çevredekiler polis, sağlık ve ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar oluştu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:38 Kaynak: AA
Küçükçekmece, Güncel
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