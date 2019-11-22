Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı.

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Yosun Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içinde duman kaplarken, bina sakinleri panikleyerek sokağa çıktı. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri adeta sokağa dökülürken, vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler çalışmaların ardından yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, binanı çatısında maddi hasar meydana geldi.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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