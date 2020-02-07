Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya... - Son Dakika

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Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya...
6 saat önce
Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:45 Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Ekiplerin yangının söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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