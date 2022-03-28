Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

28.03.2022 21:17

Son dakika habere göre Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye getirilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye getirilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışındaki açık otopark çıkış noktasında 24 Mart günü iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer isimli 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 20 zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece adliyesine sevk edilmişti.

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 3'ü tutuklama, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 12 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

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Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü silahla kavgaya ilişkin 20 şüpheli adliyeye sevk edildi Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü silahla kavgaya ilişkin 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi - Son Dakika
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