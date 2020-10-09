KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ

09.10.2020 04:50
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ, System.String[]

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ Küçükçekmece'de etkili olan yağış sırasında 5 katlı bir binanın önündeki kaldırım çöktü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ
Küçükçekmece'de etkili olan yağış sırasında 5 katlı bir binanın önündeki kaldırım çöktü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri çöken kaldırımın etrafında demir bariyerler ile önlem aldı.
Olay Küçükçekmece, Cennet Mahallesinde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yağış sırasında Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın önündeki kaldırım henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Mahalle sakinleri çöken kaldırımı görünce durumu hemen polis ekipleri ile Küçükçekmece zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerinden bilgi alırken, zabıta ekipleri de çöken kaldırımın bulunduğu alanda bir süre inceleme yaptı. Olay sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, zabıta ekipleri de çöken kaldırımın etrafını demir bariyerler ile kapatarak önlem aldı. Belediye ekiplerinin yarın gün içinde çöken kaldırımın onarım çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

- İstanbul
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ

Küçükçekmece, İstanbul, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNA ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ - Son Dakika

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