5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı

10.06.2022 20:14

Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı işyerinin çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı işyerinin çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Küle dönen çatının parçaları yola düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı işyerinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, genelde tekstil firmalarının yer aldığı 5 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, binada bulunanlar panikle kendini sokağa attı. Mahallede büyük panik yaşanırken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEV ALEV YANAN ÇATIDAN PARÇALAR YOLA DÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırıp önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sırasında alevlere teslim olan ve kısa sürede küle dönen çatıdan parçalar, yola döküldü. Ekiplerin aldığı önlemler sayesinde yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

YANGIN 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin binanın yanan kısmındaki soğutma çalışmaları sürerken, cadde ise trafiğe kapatıldı. Yangının binada çalışanların mesaisinin bitmesinden hemen sonra çıkması ise bir faciayı önledi. Ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Medeni Topaloğlu - İHA)

5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı
5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı
5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı
5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı
5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı
5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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