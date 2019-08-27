Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf'ın 29 yıl hapisle...
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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf'ın 29 yıl hapisle...

27 dakika önce

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf'ın 29 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf'ın 29 yıl hapisle..., System.String[]

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf'ın 29 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mohammed Vasıf'ın cezasında indirim uygulanmadı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
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