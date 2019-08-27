Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
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Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu

30 dakika önce

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Pakistan uyruklu M. V, toplam 29 yıl hapisle cezalandırıldı.

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad V.'yi"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad V.'ye iyi hal indirimi de uygulanmadı.

NE OLDU?

Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki bir kız çocuğu Pakistan uyruklu 18 yaşındaki M.V tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra kanlar içinde evinin önüne bırakıldı. Durumu fark eden aile çocuklarını hemen hastaneye götürdü. Küçük çocuk bir süre yoğun bakımda kaldı.

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:44 Kaynak: AA
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