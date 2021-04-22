Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız minibüsün altında can verdi - Son Dakika

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız minibüsün altında can verdi

22.04.2021 09:39

Küçükçekmece'de güzergahı olmayan sokağa giren minibüs, oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğu ezdi.

Küçükçekmece'de güzergahı olmayan sokağa giren minibüs, oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğu ezdi. Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan minik kız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Küçükçekmece İkitelli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Viyan Kaçan, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada güzergah değiştirerek sokaktan geçen E.K. idaresindeki boş minibüs, Viyan'a çarptı. Minibüsün çocuğa çarptığı ve fark etmeden devam ederken, sokaktaki vatandaşların durumu fark ederek şoföre bağırmaya başladı. Uyarıların ardından şoför aracı durdurdu ve 5 yaşındaki minik Viyan'ı tekerin altından çıkardı. Vatandaşların uyarılarının ardında şoka giren sürücü E.K, minik çocuğu araca alarak, hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki minik Viyan, hayatını kaybetti. Durumu öğrenen ailesi ise sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüyü gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"Bu bir cinayettir, 5 yaşındaki çocuğa çarpıyor öldürüyor"

Güzergahı olmadığı halde sokaktan geçen minibüslere isyan eden kızın acılı babası Esat Kaçan, "Burası onların güzergahı değil, her gün buradan geçiyorlar. Yani bu çok tehlikeli, bu bir cinayettir. 5 yaşındaki çocuğa vuruyor, öldürüyor. Ne diyeyim? Buradan geçmek zorunda değil, buradan geçmeyecek, burası onların güzergahı değil. Aşağı sokak onların güzergahı, adamlar gelmiş bu sokaktan geçiyorlar. Hızlı geçiyorlar, ellerinde telefonlar, önlerine bakmadan geçiyorlar. Ben burada değildim. Sonuçta çocuktur, ya sokakta gezer, ya koşar ya da oynayacak. Buradan geçmemeleri lazım" diye konuştu.

"Kızın üstünden geçti hala gidiyordu, bağırmamızla durdu"

Şoförün telefonla konuştuğunu ileri süren görgü tanığı olan isimli mahalle sakini Esra inan, "Çocuklar buradaydı, onlara on dakika önce de şeker vermiştim, onlar orada oynuyordu. Sonra minibüs sokağa girdi, yavaştı sonra hızlandı elinde telefon vardı, biriyle konuşuyordu. Çocuklar karşıdaydı, bu kız da merdivenin bu tarafındaydı. Diğer çocukların yanına geçmek isterken tekerleğin altında kaldı. O anda şoför hala devam ediyordu. Benim bağırmamla, dayının bağırmasıyla millet buraya doldu. Sonra arabanın yanına koştum, tekme vurdum geri git diye. Çıkarmaya çalıştım, kolu tekerleğin demirlerine sıkışmıştı. Çıkarmaya çalışırken, kızın ablası 'kardeşim ölüyor' dedi. Şoför indi, beni itti kendisi kızı çıkardı. Ama son kelimesi tekerleğin altından çıkarılmadan önce 'Esra abla korkuyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Oyun oynadıkları sırada minibüsün hızlı geldiğini anlatan Rabia Tuba Duman isimli çocuk, "Gördüm adam önce üstünden geçti. Sonra kızın çıktığını zannedip, devam etti. Kaçıyordu, sonra kızı eliyle alıp yere bıraktı. Sonra minibüse koyup, hastaneye götürdü. Adam çok hızlı geliyordu. Biz burada oyun oynuyorduk, küçük Viyan yanımıza gelmek isterken, arabanın altında kaldı, zaten kanlar içinde kaldı" şeklinde anlattı.

Gözaltına alınan sürücü E.K, karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İfadesi alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Medeni Topaloğlu-Erdal Can İçelli/ İHA)

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız minibüsün altında can verdi
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız minibüsün altında can verdi
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız minibüsün altında can verdi
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız minibüsün altında can verdi

Küçükçekmece, İkitelli, Minibüs, oyunlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız minibüsün altında can verdi - Son Dakika


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