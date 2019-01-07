Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 8 Bin 246 Öğrenciye Ücretsiz Spor Eğitimi

Küçükçekmece'de 8 Bin 246 Öğrenciye Ücretsiz Spor Eğitimi

9 dakika önce

Küçükçekmeceli gençlerin büyük ilgi gösterdiği Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları açıldığı günden bu yana 8 bin 246 Küçükçekmeceli öğrenciye ücretsiz hizmet verdi.

Küçükçekmece'de 8 Bin 246 Öğrenciye Ücretsiz Spor Eğitimi, System.String[]
Küçükçekmeceli gençlerin büyük ilgi gösterdiği Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları açıldığı günden bu yana 8 bin 246 Küçükçekmeceli öğrenciye ücretsiz hizmet verdi.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Spor Okullarında, Uzman eğitmenler tarafından Yaz ve Kış Spor Okullarında 15 farklı Spor merkezinde eğitim veriliyor. 2014 yılı sonunda 7 tesisten 5 bin 987 öğrenci ücretsiz yararlanırken geriye kalan yıllarda tesis sayısını 15'e çıkaran Küçükçekmece Belediyesi 2018 yılı itibari ile spor merkezlerinden faydalananların sayısını 8 bin 246'ya çıkardı.

Spor merkezi sayısı 15'e çıktı

Şuanda 15 tesiste 36 antrenörle 8 bin 246 öğrenciye eğitim verilen Küçükçekmece Belediyesi spor okullarında önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artırılması hedefleniyor. Modern ve nezih çok sayıda tesise sahip Küçükçekmece Belediyesi Spor Okullarında 15 farklı Spor merkezinde eğitim veriliyor. Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam hatip Lisesi Spor Salonu, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, TOKİ Ertuğrul Gazi İlkokulu Spor Salonu, Osman Zeki Üngör İlkokulu Spor Salonu, Yahya Kemal Bayatlı Spor Merkezi, Halkalı Spor Salonu, Zahide Özsoy Semt Konağı Spor Merkezi, Osman Solakoğlu Spor Salonu içinde yer alan spor alanları eğitim verilen olan tesisler arasında yer alıyor. Bu tesislerde ise gençlere karate, taekwondo, basketbol, voleybol, futbol, futsal, atletizm, masa tenisi, badminton, geleneksel okçuluk gibi branşlarında dersler veriliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı

Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:15:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 8 Bin 246 Öğrenciye Ücretsiz Spor Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]