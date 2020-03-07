Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika

Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

45 dakika önce

Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde yaşayan bir aile, yakınlarını akşam yemeğinde misafir etti.

Yemeğin ardından baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan aile fertleri, sağlık ekiplerince Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 9 kişinin, yemeğe yanlışlıkla katıldığı değerlendirilen böcek ilacından zehirlendiği belirtildi.

Polis ekipleri, ailenin yaşadığı binada inceleme yaptı.

Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

Küçükçekmece, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:47 Kaynak: AA
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