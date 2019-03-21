Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 9'uncu Kattan Düşerek Ölümde 1 Gözaltı

Küçükçekmece'de 9'uncu Kattan Düşerek Ölümde 1 Gözaltı

1 saat önce

Küçükçekmece'de 14 katlı rezidansın 9. katından düştükten sonra ölen kişinin Ebru Erdem (18) olduğu tespit edildi.

Küçükçekmece'de 9'uncu Kattan Düşerek Ölümde 1 Gözaltı, System.String[]


Küçükçekmece'de 14 katlı rezidansın 9. katından düştükten sonra ölen kişinin Ebru Erdem (18)  olduğu tespit edildi. Olayın gerçekleştiği sitenin  güvenliğine "Ebru adlı bir kız kendisini aşağı attı." diyerek ortadan kaybolduğu iddiasıyla aranan Serkan T. polise teslim oldu. Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede Ebru Erdem'in üzerinde  herhangi bir darp, silah yarası gibi bir iz bulunamadı. Bıçak yarası olarak değerlendiren izlerin ise kemik kesiği olduğu tespit edildi.

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde 14 katlı bir rezidansta önceki gün meydana gelen olayda 9. kattan bir kadın düşmüştü. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre sitenin güvenliğinin yanına gelen telaşlı bir kişi "Ebru adlı bir kız kendisini aşağı attı." dedikten sonra ortadan kaybolmuştu. Site güvenliği yaptığı araştırmada genç kızın cesedini bulmuştu. Polis tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi.

Polis tarafından aranan, genç kızın düştüğünü ihbar eden Serkan T. de Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Ebru Erdem ile bir süredir birlikte oturdukları öğrenilen Serkan T.'nin verdiği ilk ifadesinde, Ebru Erdem'in  pencere pervazında oturduğunu, odaya girdiğinde ise bir anda kendisini boşluğa bıraktığını söylediği öğrenildi.

Yetkililer ölümle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Olayın yaşandığı binanın görüntüsü

-Adli tıp görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:59 Kaynak: DHA

Serkan, Küçükçekmece, Güncel
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