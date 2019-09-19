Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de ağaçlık alanda yangın
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Küçükçekmece'de ağaçlık alanda yangın

1 saat önce

Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Küçükçekmece'de ağaçlık alanda yangın, System.String[]

Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınında yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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