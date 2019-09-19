Küçükçekmece'de ağaçlık alanda yangın
1 saat önce
Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:24 Kaynak: AA
Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınında yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
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