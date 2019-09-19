Küçükçekmece'de ağaçlık alanda yangın

Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınında yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Küçükçekmece 'deki Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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