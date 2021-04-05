Küçükçekmece'de ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini sokak ortasında darbetti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini sokak ortasında darbetti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eşini, sokak ortasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden darbetti. Çocuğun ağlama seslerini duyan vatandaşlar tepki gösterirken, eşini darbetmeye devam edip, evine götürdü. Yaşanan dehşet anlarını ise bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere kocanın eşine yumruk atması ve kafasından tutup, itmesi yansıdı.

- İstanbul - İstanbul

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti - Son Dakika

Son Dakika

Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hala darbelerden medet umuyorlar

Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım

Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı

Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı

Bakan Murat Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız, her zamankinden daha çok inanıyoruz

Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?

Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi