Sokakta oyun oynayan çocuk aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokakta oyun oynayan çocuk aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

04.09.2022 12:40
Sokakta oyun oynayan çocuk aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de ailesi ile akrabalarını ziyarete giden 6 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla sokakta oyun oynadığı sırada aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de ailesi ile akrabalarını ziyarete giden 6 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla sokakta oyun oynadığı sırada aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çocuğun arkadaşlarıyla son oyunu ile kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber akrabalarını ziyarete gelen 6 yaşındaki Dursun A. akrabaları ile oyun oynamak için sokağa çıktı. 6 yaşındaki Dursun A. sokakta oyun oynarken, henüz bilinmeyen bir şekilde sokaktan hızla ilerleyen ticari aracın altında kaldı.

Anne sinir krizi geçirip bayıldı, çocuk hastanede hayatını kaybetti

Diğer çocuklardan kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne sinir krizi geçirip önce şoföre saldırdı, daha sonrada bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayılan anneye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı çocuğa müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dursun A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocuğun arkadaşlarıyla son oyunu ve kaza anı kamerada

Kazada yaralanarak hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Dursun A.'nın arkadaşlarıyla sokakta oynadığı son oyun anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerin devamında ise yaşanan kaza anı ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

"Misafirliğe geldiler, bu yaşandı"

Halı dükkanında çalışan Yiğit Başar, "Olay biz halı asarken, dışarıdan bir ses geldi. Dışarı çıktık daha önce müracaat ettiğimiz kasis yapılması için müracaat etmiştik, böyle şeyler oluyor diye. Kasis yapılmadığı için yine böyle bir şey yaşandı. Çocuğa baktığımızdan araba üzerinden geçmişti. Çocuk kan kusuyordu. Çocuk 6 yaşlarındaydı. Zaten misafir çocuğuydu, misafir geldiler. Geldikleri günde bu olay yaşandı" dedi.

Yaşanan kazada polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta oyun oynayan çocuk aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokakta oyun oynayan çocuk aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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