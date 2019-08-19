KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKARYAKIT OPERASYONU 5 GÖZALTI
1 saat önce
Çağatay KENARLI İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 17 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:08 Kaynak: DHA
Çağatay KENARLI İSTANBUL DHA Küçükçekmece
'de düzenlenen operasyonda 17 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Özel Harekat polisinin desteğiyle 17 Ağustos'ta depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, 17 ton 400 litre biyodizel akaryakıt ele geçirilirken,
depodaki 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan
uyruklu A.E ve Türkmenistan
uyruklu A.K. ve A.C'nin sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatıldığı
bildirildi. Diğer şüpheliler H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'daki selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu Benzin ve motorine zam geldi 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor Dünya Kayyum Kararını Nasıl Gördü?