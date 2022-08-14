Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 yaralı

14.08.2022 23:55
Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 yaralı

Küçükçekmece'de akrabasının düğününe gelen genç, hasımları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Küçükçekmece'de akrabasının düğününe gelen genç, hasımları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir akrabasının düğününe gelen Muhammed P. (20) arkadaşlarıyla birlikte caddede beklediği sırada daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Muhammed P. olay yerinde vurulurken arkadaşları da silah ile karşılık verdi.

Saldırgan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan genç arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika
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