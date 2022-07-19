Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti

19.07.2022 22:36

Küçükçekmece'de kesinleşmiş cezası olan bir şahıs, polis aracının içinden arkadaşları tarafından başka bir araca alınarak kaçırılmaya çalışıldı. Şüphelinin ikinci araca bindirilmesiyle birlikte bir polis memuruna çarparak kaçan şüpheliler, polisin de kendi araçlarına binmesi sonucu yakalandılar.

Akşam saatlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, daha önceden işlediği bir suç nedeniyle kesinleşmiş cezası olan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak polis aracına bindirildi. Bu sırada şüphelinin arkadaşları, yakalanan şahsı kaçırmak için plan yapıp, 34 LRP 81 plakalı kendi araçlarıyla polis aracının yanına yaklaştı.

POLİS MEMURUNA VURUP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis aracındaki şüpheli şahıs, polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendisini kaçırmak isteyen arkadaşlarının arabasına bindi. Yakalanan şahsın arkadaşlarının arabasına binmesiyle birlikte, şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçtı.

KOVALAMACA SIRASINDA POLİS, ARACINA BİNDİĞİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Bu sırada polis ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada, bir polis memuru trafiğin yoğun olduğu bir bölgede şüphelilerin aracına bindi. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın sürücüsü polis memurunun arabada olmasına rağmen ilerlemeye devam etti. Bu sırada polis ve şüpheliler arasında araç içerisinde boğuşmalar yaşandı. Polis memuru ise belindeki tabancasıyla bir kişiyi bacağından vurunca, sürücü aracı durdurmak zorunda kaldı. Arkadan gelen polis ekipleri ise araçta bulunan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çarptığı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti - Son Dakika
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