Küçükçekmece'de alacaklısı olduğu şahsı darbedip kaçıran 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de alacaklısı olduğu şahsı darbedip kaçıran 2 kardeş tutuklandı

13.07.2022 19:16

Küçükçekmece'de 9 bin lira alacaklı oldukları şahsı sokak ortasında darp edip, daha sonra da araca zorla bindirip kaçıran şehir eşkıyası iki kardeş çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de 9 bin lira alacaklı oldukları şahsı sokak ortasında darp edip, daha sonra da araca zorla bindirip kaçıran şehir eşkıyası iki kardeş çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi E-5 Karayolu birleşiminde 4 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş 9 bin TL alacakları olan E.M.'nin önünü araba ile kesip önce darp etmiş, daha sonra da zorla araca bindirerek kaçırmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayı gerçekleştiren şahısların F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş olduğunu tespit etmişti.

Önce adli kontrolle serbest bırakıldılar, sonra tutuklandılar

Polis ekipleri kimlik bilgilerini tespit ettiği kardeşlerin Esenyurt'ta bulunan işyerlerine baskın düzenledi. Yapılan baskında şehir eşkıyası iki kardeşe F.Ö. ve F.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, zorla alıkoyulan E.M. ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili yeniden gözaltına alınan F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

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Küçükçekmece'de alacaklısı olduğu şahsı önce darp edip sonra kaçıran iki kardeş tutuklandı Küçükçekmece'de alacaklısı olduğu şahsı önce darp edip sonra kaçıran iki kardeş tutuklandı Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Ederek Kaçıran İki Kardeş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Ederek Kaçıran İki Kardeş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de alacaklısı olduğu şahsı darbedip kaçıran 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de alacaklısı olduğu şahsı darbedip kaçıran 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika
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