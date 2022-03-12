KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV ALEV YANAN BİNADAKİ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV ALEV YANAN BİNADAKİ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

12.03.2022 09:27

KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın ikinci katı ve çatısı alev alev yanmaya başlayınca binada yaşayanları mahalle sakinleri zillere basarak uyandırdı. Dumandan etkilenen 5 kişi de ambulansta tedavi edildi.

Yangın saat 08.20 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Muğla Sokağı'ndaki 2 katlı binada çıktı. Binanın ikinci katı ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri bir taraftan itfaiyeye haber verirken bir taraftan da evde bulunanları zillere basarak uyandırmaya çalıştı.

BİZİM ÇOCUKLAR ZİLE BASIP UYANDIRDI HEPSİNİ

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle binada bulunanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken vatandaşlarda binada mahsur kalan 5 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Yahya Turan, Binada kalan aileler dumandan etkilendi. Bizim çocuklar zile basıp uyandırdı hepsini, yoksa içeride kalabilirlerdi. Hafta sonu sabahı olduğu için uyuyorlardı diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV ALEV YANAN BİNADAKİ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV ALEV YANAN BİNADAKİ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV ALEV YANAN BİNADAKİ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV ALEV YANAN BİNADAKİ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV ALEV YANAN BİNADAKİ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Küçükçekmece, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV ALEV YANAN BİNADAKİ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV ALEV YANAN BİNADAKİ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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