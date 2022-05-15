KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ

15.05.2022 13:47

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobil, hareket ederek caddeye doğru kaydı.

Yangın 12.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde park halindeki otomobilde çıktı. Otomobil henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınla alev topuna döndü. Ufak çaplı patlamalar yaşanan otomobil alevler içinde hareket ederek caddeye doğru hareket etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan otomobil sahibinin dayısı Ünal Bal, "Nasıl yandı bilmiyoruz kapıyı açmaya çalıştık açamadık çaresiz kaldık." dedi.

Görgü tanığı Ahmet Armağan ise, "Araba kendi kendine yanmaya başladı. Arkadaşlar köpük falan sıktı ama olmadı arada patlamalar çıktı. Araç iyice yandı" ifadesini kullandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ - Son Dakika


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