Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu

24.08.2022 23:08

Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece'de ise aniden bastıran sağanak yağış, çocukların eğlencesi oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde zaman zaman etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece'de aniden bastıran yağışta sokağa çıkan çocuklar, eğlenceli vakit geçirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağanak yağışın ilerleyen saatlere doğru artarak devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika
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