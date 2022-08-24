Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu

İSTANBUL - İstanbul 'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece'de ise aniden bastıran sağanak yağış, çocukların eğlencesi oldu.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Genel, Son Dakika

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