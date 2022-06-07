Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul 'da beklenen yağış Küçükçekmece'de etkisini gösterdi. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ağaçların altına ve banklara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise koşarak otobüs duraklarına sığındı. Öte yandan kısa sürede etkili olan yağışın, aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

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