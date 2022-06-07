Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

07.06.2022 13:31

Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı Yağışa hazırlıksız yakalananlar ağaç altlarına ve duraklara sığındı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ağaç altlarına ve duraklara sığındı

İSTANBUL - Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış Küçükçekmece'de etkisini gösterdi. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ağaçların altına ve banklara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise koşarak otobüs duraklarına sığındı. Öte yandan kısa sürede etkili olan yağışın, aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

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