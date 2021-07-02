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Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor - Son Dakika

Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor

02.07.2021 14:28

MAHALLE Anneleri (MaAnne) projesi kapsamında eğitim alan 35 anne Küçükçekmece'de mahallelerini dolaşarak diğer anneleri uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara karşı bilinçlendirecek.

MAHALLE Anneleri (MaAnne) projesi kapsamında eğitim alan 35 anne Küçükçekmece'de mahallelerini dolaşarak diğer anneleri uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara karşı bilinçlendirecek.

İçişleri Bakanlığının Büyük İlçeler Güven Dönüşüm Projesi kapsamında, Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan MaAnne (Mahalle Anneleri) projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 35 anne sertifikalarını aldı. Mahalle Anneleri mahallelerinde çalışma yaparak başta uyuştucu bağımlığı olmak üzere bağımlılık ve sonuçları hakkında diğer anneleri eğitip, bilinçlendirecek. Küçükçekçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ve Belediye  Başkanı Kemal Çebi'nin katılımlarıyla, düzenlenen toplantıda 'MaAnne'lere sahada destek sağlaması ve diğer annelerin anlatılanı somutlaştırabilmesi adına eğitim bilgilerini içeren kitapçık ve tablet de teslim edildi.

"ANNENİN OLDUĞU YERDE  SONUÇ BAŞARILIDIR"

Proje hakkında bilgi veren Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, ilçenin önemli sorunlarından birinin  uyuşturucu ve madde bağımlılığı olduğunu söyleyerek,"Güvenlik birimlerimiz uyuşturucu ile mücadele noktasında  gerekli mücadeleyi kararlılıkla veriyor ama gençlerimizin, çocuklarımızın  uyuşturucuya bulaşmadan önce alınması gereken tedbirler daha kıymetli. Bu anlamda çalışma yapmamız zaruret arz ediyordu. Bu anlamda her mahallemizde mahalle büyüklüklerine göre mahalle annelerini tespit ettik. Bu işi yapabilecek bu işin üstesinden gelebilecek şu ana kadar 35 annemizi tespit ettik. bugün sertifikalarını kendilerine takdim ettik. Bugünden itibaren bu annelerimiz kendi mahallelerinde bulunan annelere giderek çocukların gençlerin uyuşturucuya yönelimlerini azaltacak tedbirlerin alınması noktasında bilgi verilecek. Anne tarafından ne tür tedbirler alınması gerektiği noktasında anne bilinçlendirilecek. Daha ilk aşamada çocuğun uyuşturucuya yönelimi annelerimiz vasıtasıyla kesmek istiyoruz. 21 mahallemizin hepsinde mahalle annemiz var. Gezecekler anneleri tespit edecekler ve yakın zaman da da güzel sonuçları alacağız. Biz inanıyoruz ki bir mücadele de anne var ise o mücadelenin başarısız olma şansı yoktur. annenin olduğu yerde sonuç tamdır, sonuç başarılıdır. Hedefe ulaşılması kaçınılmazdır" diye konuştu.

"80 SAAT EĞİTİM ALDIK"

Kendisi de 3 çocuk annesi olan Mahalle Annesi Ayşegül Karamançetin," İlçeme faydalı olmak tabiki öncelikle çocuklarıma da faydalı olmak. Proje kapsamında 80 saatlik bir eğitim aldık. Eğitim sonucunda herkes kendi mahallesinde anneleri bilinçlendirmeye bugünden itibaren dağılacak. Bugün sertifikalarımızı aldık. Bağımlılık konusunda anneleri bilinçlendireceğiz. Kadına şiddet, alkol ve çocuk istismarı, internet bağımlılığı, kumar ve sigara bağımlılığı konusunda da eğitimlerimizi aldık. Sahaya ineceğiz. Tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ediyoruz" dedi.


Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor
Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor
Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor
Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor
Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor
Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor
Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor
Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor

Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece, Uyuşturucu, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de anneler uyuşturucu ile mücadele için sahaya iniyor - Son Dakika


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