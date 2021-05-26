Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Tuğçe S.'ye yaklaşık 4 yıl önce şizofreni tanısı konulduğu, acil tıp teknisyeni olarak çalışan kadının, hastalığının ardından görevinden ayrıldığı ancak tedavi görmediği belirlenmişti.

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