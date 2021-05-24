Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

24.05.2021 17:29
Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı, System.String[]

Küçükçekmece'de tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kızı gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kızı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Sevilay Palabıyık'tan (59) haber alamayan eski eşi Sayit S. durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, kızı Tuğçe S.'nin (35) çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde arama yaptı.

Ekipler, banyoda Sevilay Palabıyık'ın parçalara ayrılmış cesedini buldu.

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Tuğçe S.'ye yaklaşık 4 yıl önce şizofreni tanısı konduğu öğrenildi.

Acil tıp teknisyeni olarak çalışan kadının hastalık teşhisi konulması üzerine görevinden ayrıldığı ancak tedavi görmediği belirlendi.

Şüphelinin Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Küçükçekmece, Halkalı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika


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