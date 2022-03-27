Son dakika haberi: Küçükçekmece'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Küçükçekmece'de apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halkalı İstasyon Mahallesi'nde bulunan sitedeki 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Evde kimsenin olmadığı ve yangının ocağın açık kalmasından kaynaklandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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