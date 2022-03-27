Son dakika haberi: Küçükçekmece'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Küçükçekmece'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

27.03.2022 15:58

Son dakika haber: İstanbul Küçükçekmece'de apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halkalı İstasyon Mahallesi'nde bulunan sitedeki 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Evde kimsenin olmadığı ve yangının ocağın açık kalmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Küçükçekmece'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Küçükçekmece'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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