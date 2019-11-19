Küçükçekmece'de ara tatil renkli geçiyor

1 haftalık ara tatile giren öğrenciler, Küçükçekmece'de gerçekleştirilen birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi.



İstanbul'da 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ara tatile girerken 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler ara tatilde çeşitli etkinliklerde yer alıyor. Bu kapsamda Küçükçekmece Halkalı İlkokulundaki aktivitelerle öğrenciler sanatsal faaliyetler, bilgi ve teknoloji, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, el sanatları gibi 16 ana başlığı kapsayan etkinliklerde yer aldı. Öğrenciler, görsel sanat etkinlikleri kapsamında resim ve ebru sanatıyla ilgili çalışmalar yaptı. Öğrenciler drama atölyesinde oyunculuk hünerlerini sergilerken halk oyunları oynayarak ve dans ederek keyifli zamanlar geçirdi. Çocuklar FETEM Laboratuvarında deneyler yaptı, sanat atölyesinde masal dinledi. Ahşap atölyesinde serbestçe çalışan öğrenciler şarkılar söyleyerek etkinliklerin tadını çıkardı. Ailelerin de katıldığı çalışmalar öğrenciler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.



"Çocuklar bu tarz etkinliklerle farklı yönlerini çıkartıyorlar"



Etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirten Didem Belgiç "Kesinlikle yine belirtmek istiyorum hem anne hem veli olarak. Öğretmen olarak söyleyeyim çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar bu tarz etkinliklerle farklı yönlerini becerilerini ortaya çıkarmış oluyorlar. Anne olarak da onlarla çok daha fazla vakit geçirebiliyoruz. Okullara ve Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz imkanları bize sağladığı için bundan sonra da bu tatillerin devam etmesini diliyorum" dedi.



Çocuğuyla birlikte ahşap atölyesindeki etkinliğe katılan Filiz Tutar ise "Çocuklarla birlikte eğlenceli faaliyet çalışmaları yapıyoruz. Ahşap atölyemiz de sık sık kullandığımız bir atölyemizdir tatili fırsat bilip çocuklarla birlikte vakit geçirmek için geldik" diye konuştu.



Etkinliklerin çok verimli geçtiğini söyleyen öğrencilerden Yağmur Zehra "Çok güzel geçiyor okulumuz iyi etkinlikler yapıyor atölyelerimize gidiyoruz tatilde de eğleniyoruz" dedi.



Öğrencilerin yeteneklerini destekleyen atölye çalışmaları hafta boyunca sürecek. - İSTANBUL