KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ

05.07.2022 11:41

KÜÇÜKÇEKMECE'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı.

Kaza, 30 Haziran Perşembe günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kavşakta bulunan refüje çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı. Araç pompaya vurarak durabildi. Kazada sadece maddi hasar oluşurken, pompaların alev almaması olası bir faciayı önledi. Ölen ve yaralananın olmadığı kazanın görüntüleri, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ - Son Dakika

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