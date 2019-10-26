Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de araç yangını
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de araç yangını

Küçükçekmece'de araç yangını

42 dakika önce

Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Küçükçekmece'de araç yangını, System.String[]

Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 1. Mutlu sokakta, 34 PT 4427 plakalı park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, kundaklama şüphesine karşı da olay yeri inceleme polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri hasar gören araçta inceleme yaptı.

Otomobilde çıkan yangının kesin çıkış nedeninin detaylı inceleme ve itfaiye raporunun ardından belli olacağı bildirildi.

Küçükçekmece, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydınlatma direği otomobile saplandı: 2 yaralı
İstanbul Havalimanı'nda yanan polis aracının hasarını kim karşılayacak? Akılalmaz olay! Eşiyle ilişkisi olan kişiye çıplak fotoğrafla şantaj yaptı, polis kıskıvrak yakaladı ABD'de 16 yaşındaki kayıp kızın izi cinsel içerikli film sitesinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 07:38:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de araç yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]