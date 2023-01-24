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Sefaköy'de dün akşam saatlerinde iddialara göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi kendisine yol vermeyen bir araca hafifçe çarptı. Bu duruma sinirlenen sürücüsü aracından indi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine giren ikiliye çevredekiler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda taraflar sakinleştirilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KÜÇÜKÇEKMECE'DE 'ARACIMA ÇARPTIN' KAVGASI - Son Dakika

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