Küçükçekmece'de aracında uyuşturucu yakalanan sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de aracında uyuşturucu yakalanan sürücüsü tutuklandı

22.02.2022 18:15
Küçükçekmece'de aracında uyuşturucu yakalanan sürücüsü tutuklandı

Küçükçekmece'de, "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan ve aracında uyuşturucu ile silah bulunan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de, "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan ve aracında uyuşturucu ile silah bulunan şahıslar adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen eşi ise tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, İstasyon Mahallesi'nde seyir halindeyken 34 EOM 707 plakalı araçtan şüphelenip durdurmak istemiş ve sürücü araca binip kaçmaya başlamıştı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve uyuşturucuyu imal ettiği adresi itiraf eden Serdar E.'nin evinde ve iş yerinde aramalar yapılmıştı. Aramaların ardından toplamda yaklaşık 10 kilo uyuşturucu, 9 Hint keneviri ile çeşitli ebatlarda metanfetamin ile uyuşturucu yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmişti. Olayla ilgili Serdar E.'nin eşi Leyla Narin E. ile Bülent E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Bülent E., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Serdar E. ile eşi Leyla Narin E. adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri tamamlanan zanlılardan Leyla Narin E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi Serdar E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Küçükçekmece, Uyuşturucu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de aracında uyuşturucu yakalanan sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
18:00 Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:23:09. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de aracında uyuşturucu yakalanan sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement