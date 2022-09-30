Küçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de, araçla uyuşturucu satışı yapılmasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cennet Mahallesi ve civarında şüpheli bir grubun araçla uyuşturucu sattığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Farklı tarihlerde uyuşturucu madde satışı yapılan aracı takibe alan ekipler, 23 Eylül'de Gültepe Mahallesi'ndeki araca binip 100 metre ileride inen M.C. ile M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şahısların üst aramasında satışa hazır 3,4 ve 3,3 gram eroin ele geçiren ekipler, olay yerinden uzaklaşan aracı da Cennet Mahallesi D-100 kara yolu yan yolu üzerindeyken hareket edeceği sırada yolu kapatarak durdurdu.

Araçtaki K.A, E.M.A, R.G, K.B, E.Ş, ve G.Y'yi yakalayan ekiplerce, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 16 parça eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları tespit edilen Beşyol Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada da A.Y'yi gözaltına alan ekipler, 3,3 gram eroin ve uyuşturucu 3 hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan toplam 9 şüphelinin, uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Haklarında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan işlem yapılan M.C, M.Ç, R.G, K.B, E.Ş, G.Y. ve A.Y, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şüphelilerden E.M.A. ve K.A. ise "narkotik madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.