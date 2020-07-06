KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAZİ ARACINI ÇALIP, 10 ARACA ÇARPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAZİ ARACINI ÇALIP, 10 ARACA ÇARPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Küçükçekmece'de lüks siteye giren cerrahi maskeli şüpheli, otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı.

Küçükçekmece'de lüks siteye giren cerrahi maskeli şüpheli, otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı. Çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 10 araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Hırsızın aracı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili hırsız ve ona yardım eden yaşı 18'den küçük iki kişi gözaltına alındı.

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Olay dün sabah saatlerinde Küçükçekmece'de lüks bir sitede meydana geldi. Villaların da bulunduğu site duvarını aşan cerrahi maskeli kişi site içerisinde dolaşmaya başladı. Bir süre site içinde bulduğu bir bisikletle dolaşan şüpheli,  bir villadan içeri girdi. Evde bulunanlara  da aldırış etmeyerek villa içinde değerli eşya aradı. Pikap tarzı arazi aracının anahtarını bulan şüpheli otoparkta bulduğu aracı çıkarmaya çalışırken 3 araca çarparak zarar verdi. Hızla çıkış kapısına doğru hareket eden ve kameradan hırsızı fark eden güvenlik görevlisi aracı durdurmak istese de başarılı olamadı. Hızla siteden çıkan hırsız çaldığı araçla kaçmaya başladı. Güvenlik görevlisi de durumu polise ve araç sahibine haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri kaçan şüpheliyi  yakalamak için harekete geçti. Bir polis ekibi aracı görerek kovalamaya başladı. Söğütlüçeşme Mahallesi ve Kanarya Mahallesi'nde ara sokaklarında  kaçmaya çalışan şüpheli için  polis ekipleri olası kaçış noktalarında önlem aldı. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli ara sokaklarda çok sayıda araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Mahalle aralarında izini kaybettirmeyi başaran kişi, bir sokakta çaldığı aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri  araç çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.  İlk etapta şüphelinin  toplam 10 araca zarar verdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince arazi aracını çalan şüphelinin Sinan S.(18) olduğu ve ona yardım eden M.D.(17) ve D.S.(17) olduğu tespit edildi. Şüpheliler Kanarya Mahallesi'nde yakalanırken, Sinan S.'nin evinde yapılan aramada 10 silah, M.D.'nin evinde yapılan aramada 30 bin lira, kol saati ve 1 milyon lira değerinde çek ve senet ele geçirildi. Sinan S.'nin evden hırsızlık konusuyla arandığı öğrenilirken, ele geçirilen arazi aracı, para, kol saati, çek ve senetler sahiplerine teslim edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar

-Ele geçirilenlerin sergilenmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-ARŞİV


- İstanbul
Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Sabah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:12 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAZİ ARACINI ÇALIP, 10 ARACA ÇARPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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