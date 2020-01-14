Küçükçekmece'de arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de arkadaşlarının evine giden iki kişi, arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Küçükçekmece'de arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de arkadaşlarının evine giden iki kişi, arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir sitedeki evde yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Orçun Yaman bir arkadaşıyla birlikte, başka arkadaşının evine gitti. Burada arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, adı öğrenilemeyen arkadaşı, silahla Orçun Yaman'a bir el ateş etti. Orçun Yaman, karın bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girerek incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
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