Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü

23.05.2022 22:03
Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'de tamir için üzerine çıktığı kabinde, hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Küçükçekmece'de tamir için üzerine çıktığı kabinde, hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta 3 katlı binanın asansörünün bakımına gelen Gencay Eren (41), tamir için kabinin üzerine çıktı.

Eren, asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, asansör ile duvar arasında sıkışan Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Eren'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden alındı.

Cenaze, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü
Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü
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Kaynak: AA

Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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