Küçükçekmece'de asılsız ihbar yaptıkları kafe sahibini dolandırmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de "kaçak işçi çalıştırıyor" diyerek polise asılsız ihbarda bulundukları kafe sahibini dolandırmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuyla ilgili yapılan çalışmada, farklı tarih ve zamanlarda "kaçak işçi, sigortasız işçi veya yabancı uyruklu şahıslar çalıştırılıyor" şeklinde çeşitli ihbarlar gelen kafe denetlendi.

İhbarların asılsız olduğunu belirleyen ekipler, ihbarı yapanların tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. İhbarı gerçekleştiren cep telefonu numaralarını inceleyen ekipler, aynı hattan farklı işletmelere yönelik benzer ihbarların yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce izlemeye alınan kafeye 7 Ekim'de saat 11.00 sıralarında 4 şüphelinin girdiği görülürken, bir süre sonra işletme sahibinin iş yerine gelen 4 kişinin (Sürekli polisler geliyor. Sizi bu durumdan para karşılığında kurtarabiliriz. Çevremizde çok tanıdık var) dediklerini aktararak polise başvurduğu anlaşıldı.

Çalışmaların devamında işletme sahibinin önceden seri numaraları alınan 20 bin 500 doları şüphelilere verdiği sırada kafeye operasyon düzenleyen ekipler, C.B, R.İ, Ş.G. ve M.M.G'yi yakaladı.

Şüphelilerin, cep telefonu numaralarından asılsız ihbarları gerçekleştiren kişiler oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.