Üye Girişi
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

17.11.2021 09:38

Son dakika gündem haberi: Kaldırımdaki yaya kurtuldu, yoldan yürüyen kişi ise kazadan kaçamadı.

Kaldırımdaki yaya kurtuldu, yoldan yürüyen kişi ise kazadan kaçamadı.

Rojda ALTINTAŞ - Kubilay ÖZEV-Erol DEĞİRMENCİ

Küçükçekmece'de, sürücüsünün aşırı hızla sokağa girdiği otomobil, yolda yürüyen yayaya çarptı. Kaza anı ve kazanın olmasıyla kaldırımdaki kadının sevmeye çalıştığı kedi ile birlikte panikle kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

Kaza, 12 Kasım Cuma günü saat 09.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sürücüsünün aşırı hızla dar olan sokağa girdiği otomobil, park halindeki bir otomobil ile yolda yürüyen 29 yaşındaki Kuaför Umut Gökdemir'e çarptı. Gökdemir çarpmanın etkisiyle yere düşerken, otomobil savularak durdu. Bacakları ezilen Gökdemir, ambulansla İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları kaza sırasında alkollü olduğunu ileri sürdükleri sürücünün, tek yön olarak kullanılan sokağa tersten girdiğini iddia ettiler.

KAZA YAPAN ARKADAŞLARI TUTTUM AİLESİNE HABER VERDİM

Kazada yaralanan Gökdemir'in yardımına koşan arkadaşı Önder Seyhan, Ben burada sesi duydum. Koşarak sese doğru gittim. Beyaz arabanın buradan gittiğini görmüştüm ama sokağın içerisine çok hızlı girmiş. Sürücü bir de alkollüymüş. Sokağa 70-80 km hızla giriyor. Orada bizim başka arkadaşın aracına çarpıyor. Yazık oldu gencecik çocuk. Ben koşarak gittiğimde arkadaşımı yerde görünce şoka girdim. O da beni görünce boynuma sarıldı. 'Yanımdan hiç ayrılma' dedi. Bacağı paramparçaydı. 'Ağabey bacağıma ne oldu bana söylemiyorlar ne olur sen söyle' dedi. Ailesine haber verdim. Kaza yapan arkadaşları orada tuttum. Anlatılmaz bir şey. Fotoğraflarını gördüm bakamadım. Ambulans ve polis geldi zaten. Ambulansa da bizim arkadaşı taşıdık dedi.

BU SOKAKTA ÖYLE HIZ OLUR MU BİR DE TERS YÖN

Mahalle sakinlerinden Şabaz Daşdan ise Saat 13.00 gibiydi, dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda beyaz bir aracın sol bir arka tekeri ters dönmüştü. Öldü diye duymuştum ama ölmemiş çocuk. Bu sokakta o hız nasıl olur anlamıyorum. Bir de ters yönden geliyorsun burası ters yön. Düşünebiliyor musunuz buradan bir insanın çıktığını bu sokakta böyle hız olur mu diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERLARINA YANSIDI

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla sokağa girilen otomobil, park halindeki otomobile ve yoldaki yayaya çarpıyor. Yaya yere düşerken otomobil savrularak duruyor. Kazanın olmasıyla kaldırımdaki kadın, sevmeye çalıştığı kedi ile birlikte panikle kaçıyor. Sürücü ile yanındaki iki kadın otomobilden panikle iniyor.

Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Küçükçekmece, Otomobil, Kasım, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Epic Games, Google'ın ücretleri korumak için bir Fortnite görev gücü kurdu 09:53 Epic Games, Google'ın ücretleri korumak için bir Fortnite görev gücü kurdu Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! 09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş 09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak 09:42 Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu 09:30 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi 09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim 08:09 İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim 07:23 "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin

Son Dakika Haberleri
09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!
09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş
09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?
09:42 Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak
09:40 Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi
09:29 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu
09:27 Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
09:12 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım
09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi
Çağlar Söyüncü maçın kaderini değiştirdi! İşte o inanılmaz müdahale Çağlar Söyüncü maçın kaderini değiştirdi! İşte o inanılmaz müdahale         
09:54
Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar ve altının yükselişi durdurulamıyor Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar ve altının yükselişi durdurulamıyor         
09:53
Türk definecilerin zor anları! Kazmayı vurduklarında topraktan çığlık sesleri yükseldi, üstleri kan oldu Türk definecilerin zor anları! Kazmayı vurduklarında topraktan çığlık sesleri yükseldi, üstleri kan oldu         
09:51
Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?         
09:43
Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi         
09:41
Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü         
09:28
Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu         
08:48
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 10:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement