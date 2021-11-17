Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE AŞIRI HIZ İDDİASI OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Kaldırımdaki yaya kurtuldu, yoldan yürüyen kişi ise kazadan kaçamadı.

Rojda ALTINTAŞ - Kubilay ÖZEV-Erol DEĞİRMENCİ

Küçükçekmece'de, sürücüsünün aşırı hızla sokağa girdiği otomobil, yolda yürüyen yayaya çarptı. Kaza anı ve kazanın olmasıyla kaldırımdaki kadının sevmeye çalıştığı kedi ile birlikte panikle kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

Kaza, 12 Kasım Cuma günü saat 09.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sürücüsünün aşırı hızla dar olan sokağa girdiği otomobil, park halindeki bir otomobil ile yolda yürüyen 29 yaşındaki Kuaför Umut Gökdemir'e çarptı. Gökdemir çarpmanın etkisiyle yere düşerken, otomobil savularak durdu. Bacakları ezilen Gökdemir, ambulansla İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları kaza sırasında alkollü olduğunu ileri sürdükleri sürücünün, tek yön olarak kullanılan sokağa tersten girdiğini iddia ettiler.

KAZA YAPAN ARKADAŞLARI TUTTUM AİLESİNE HABER VERDİM

Kazada yaralanan Gökdemir'in yardımına koşan arkadaşı Önder Seyhan, Ben burada sesi duydum. Koşarak sese doğru gittim. Beyaz arabanın buradan gittiğini görmüştüm ama sokağın içerisine çok hızlı girmiş. Sürücü bir de alkollüymüş. Sokağa 70-80 km hızla giriyor. Orada bizim başka arkadaşın aracına çarpıyor. Yazık oldu gencecik çocuk. Ben koşarak gittiğimde arkadaşımı yerde görünce şoka girdim. O da beni görünce boynuma sarıldı. 'Yanımdan hiç ayrılma' dedi. Bacağı paramparçaydı. 'Ağabey bacağıma ne oldu bana söylemiyorlar ne olur sen söyle' dedi. Ailesine haber verdim. Kaza yapan arkadaşları orada tuttum. Anlatılmaz bir şey. Fotoğraflarını gördüm bakamadım. Ambulans ve polis geldi zaten. Ambulansa da bizim arkadaşı taşıdık dedi.

BU SOKAKTA ÖYLE HIZ OLUR MU BİR DE TERS YÖN

Mahalle sakinlerinden Şabaz Daşdan ise Saat 13.00 gibiydi, dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda beyaz bir aracın sol bir arka tekeri ters dönmüştü. Öldü diye duymuştum ama ölmemiş çocuk. Bu sokakta o hız nasıl olur anlamıyorum. Bir de ters yönden geliyorsun burası ters yön. Düşünebiliyor musunuz buradan bir insanın çıktığını bu sokakta böyle hız olur mu diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERLARINA YANSIDI

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla sokağa girilen otomobil, park halindeki otomobile ve yoldaki yayaya çarpıyor. Yaya yere düşerken otomobil savrularak duruyor. Kazanın olmasıyla kaldırımdaki kadın, sevmeye çalıştığı kedi ile birlikte panikle kaçıyor. Sürücü ile yanındaki iki kadın otomobilden panikle iniyor.