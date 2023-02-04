Asker eğlencesinde meşaleler yakıp otomobilleriyle yolu trafiğe kapattılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de asker eğlencesi yapan bir grup, otomobilleriyle yolu kapattı. Trafiği tehlikeye atan grup diğer sürücülerin tepkilerine aldırmadan meşaleler yaktı.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Emrullah Efendi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapan bir grup yolun ortasında araçları durdurarak yolu kapattı. Grup daha sonra arkadaşlarını havaya kaldırarak meşaleler yaktı. Yolun kapatılmasına tepki gösteren diğer sürücülere aldırış etmeden eğlencelerine devam ettiler. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken grup bir süre sonra yolu açarak devam etti.