Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

7 saat önce

Küçükçekmece'de, 18 yaşından küçük 3 kişinin, bina kapısı önünde duran ayakkabıları çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece'de, 18 yaşından küçük 3 kişinin, bina kapısı önünde duran ayakkabıları çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Yeni Mahallede bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokağa gelen 13-14 yaşlarındaki 3 çocuk, bir süre binaları kontrol etti. Ardından biri bina kapısındaki ayakkabıları gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kontrol eden şüpheli kapüşonuyla yüzünü gizleyerek, bahçe kapısından içeri girdi. Ayakkabıları giysisinin içerisine gizleyen çocuk daha sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise saniye saniye binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:03:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]