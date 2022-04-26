Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

26.04.2022 15:21

Edinilen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de, elektrik ustası Rüstem Dulkadir, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, elektrik ustası Rüstem Dulkadir, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken babasını bıçaklayan kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, geçen pazar günü 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Erkin Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iş yerinde olan elektrik ustası Rüstem Dulkadir'in (40) yanına oğlu geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İş yeri içinde bir süre boğuşarak dışarı çıkan ikili, dışarıda da kavga etmeye devam etti. Dulkadir, oğlu tarafından bıçaklanarak yere yığıldı. Babası bıçaklayan kişi ise olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dulkadir, hastaneye kaldırıldı. Dulkadir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Rüstem Dulkadir'in oğlu tarafından bıçaklandığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Neriman Aydın, "Evlat nasıl babaya kıyar. Ayıp günah. Ha ana ha baba fark etmiyor seni nasıl büyütüyorlar değil mi? Allah ıslah etsin" dedi.

Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

YORUMLAR
500
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:58:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement