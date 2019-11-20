Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:33 Kaynak: AA
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