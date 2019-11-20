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Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
6 saat önce
Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:33 Kaynak: AA
Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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