Son Dakika | Küçükçekmece'de babasını öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Küçükçekmece'de babasını öldüren şahıs yakalandı

26.04.2022 17:29

Son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'de elektrik ustası Rüstem Dulkadir, iş yerine geldiği sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Küçükçekmece'de elektrik ustası Rüstem Dulkadir, iş yerine geldiği sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Küçükçekmece'de yakalandı.

Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesinde yaşanan olayda işten dükkana dönen elektrik ustası Rüstem Dulkadir (42), oğlu Harun Dulkadir (20) tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, bıçaklanan Rüstem Dulkadir yere yığılırken, oğlu ise olay yerinden kaçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak yaralarıyla ağır yaralanan elektrik ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerasına yansıyan feci olayda olayı gerçekleştiren şüphelinin talihsiz adamın oğlu Harun Dulkadir olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, Küçükçekmece'de suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı.

Harun Dulkadir'in ifadesinde, babasının ailesine bakmadığını, annesine ve kendisine şiddet uyguladığını olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Son Dakika | Küçükçekmece'de babasını öldüren şahıs yakalandı
Son Dakika | Küçükçekmece'de babasını öldüren şahıs yakalandı
Son Dakika | Küçükçekmece'de babasını öldüren şahıs yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Küçükçekmece'de babasını öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika


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