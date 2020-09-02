KÜÇÜKÇEKMECE'DE BALKON ÇÖKTÜ: 1 ÇOCUK HAFİF YARALI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BALKON ÇÖKTÜ: 1 ÇOCUK HAFİF YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Küçükçekmece'de gece saatlerinde iki katlı bir binanın 1. katındaki dairenin balkonun köşe kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sonrası balkonda bulunduğu öğrenilen 13 yaşlarında bir kız çocuğu yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Gecekuşu Sokakta bulunan 2 katlı bir binanın 1. katındaki daireye ait balkonun köşe kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sırasında balkonda olduğu öğrenilen N.C.(13) isimli kız çocuğu beton parçalarıyla beraber yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Mahalle sakinleri bir yanda yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada N.C.'nin ailesi de yere düşerek yaralanan kızlarını hemen araçla en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre bina ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı bina çevresinde önlem aldı.

O SIRADA BALKONDAYDI

Olayın yaşandığı binanın karşısında oturan bir mahalle sakini, "Bir tane kız çocuğu balkondan düştü, 13 yaşlarında. O sırada balkondaydı. Şu anda aldığımız bilgiye göre hiçbir şeyi yok, mr cihazına girecek dediler. O can havliyle ambulans gelene kadar arabayla götürdüler. Biz balkondan bakıyorduk gördük. Eğer kız kendini çevirmemiş olsaydı şu anda durum daha vahim olabilirdi. O anda Allah vergisi can havliyle döndü yani yüzüstü düştü yere" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.