KÜÇÜKÇEKMECE'DE BALKONLARI ÇÖKEN BİNA HAKKINDA BELEDİYEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE BALKONLARI ÇÖKEN BİNA HAKKINDA BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

22.02.2022 15:55
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BALKONLARI ÇÖKEN BİNA HAKKINDA BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

KÜÇÜKÇEKMECE'de iki balkonu çöken 3 katlı binayla ilgili Küçükçekmece Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

–KÜÇÜKÇEKMECE'de iki balkonu çöken 3 katlı binayla ilgili Küçükçekmece Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Bina sakinlerine kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde binanın yenilenmesinin daha uygun olacağına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında, 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Balkondan kopan beton parçaları ikinci kattaki dairenin balkonunun da çökmesine neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. İncelemelerin ardından binadan sokağa dökülen beton parçaları temizlendi. Küçükçekmece Belediyesi yapılan çalışmalar ve süreç hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Küçükçekmece Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda; Küçükçekmece İlçesi, Söğütlü Çeşme Mahallesi, 2.Sümbül Sokak, No: 6 daki bina, her ne kadar yasal olsa da yapım tarihi itibarıyla eski olması sebebiyle performans kaybına uğradığı ve herhangi bir depreme karşı risk oluşturabileceği göz önünde bulundurularak, bina sakinlerine kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde binanın yenilenmesinin daha uygun olacağına yönelik bilgi verilmiştir." denildi.


- İstanbul
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE BALKONLARI ÇÖKEN BİNA HAKKINDA BELEDİYEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika


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