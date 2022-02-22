Küçükçekmece'de balkonları çöken bina sakini: 5 dakika önce balkondaydık - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de balkonları çöken 3 katlı binadaki hasar gündüz görüntüleriyle ortaya çıktı. Çökme sırasında evinde olan bina sakinlerinden Fahri Şinay olaydan 5 dakikayla kurtuldukları ifade ederek, "Başka bir yere gidecek halimiz yok, mecbur yine tamir edip içinde oturacağız" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. En üst katta bulunan dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları ikinci kattaki dairenin balkonunun da çökmesine neden oldu. Gürültüye çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöken her iki dairenin de balkonlarında inceleme yaptı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda sağlık ekipleri hazır bekledi. Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. İncelemelerin ardından binadan sokağa dökülen beton parçaları da temizlendi.

"BİNANIN İÇİNDE BİR ŞEY YOK OTURULABİLİR"Balkonları çöken binadaki hasarın boyutu da gündüz çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Büyük bir bölümü çöken balkondan eşi ile birlikte 5 dakika ile kurtulan bina sakinlerinden Fahri Şinay, "Evde otururken büyük bir gürültü oldu deprem oluyor sandık. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Hanım balkondan çamaşırları aldı içeri geçti. 5 dakika sonra gürültü koptu. O esnada ne olduğunu bilemedik. İnceleme yaptılar, binanın içinde bir şey yok oturulabilir. Başka bir yere gidecek halimiz yok, mecbur yine tamir edip içinde oturacağız" diye konuştu.