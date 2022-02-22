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Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: " Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık" - Son Dakika

Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: " Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık"

22.02.2022 10:24

Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: " Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık" Küçükçekmece'de çöken balkonun gündüz görüntüsü çıktı Küçükçekmece'de 3 katlı binanın 2'nci ve 3'üncü katındaki çöken balkonlar gündüz görüntülendi.

Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: " Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık"

Küçükçekmece'de çöken balkonun gündüz görüntüsü çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı binanın 2'nci ve 3'üncü katındaki çöken balkonlar gündüz görüntülendi. Asılı kalan parçalar alınmak için bina boşaltıldı. Bina sakini ise, 'O an deprem oldu sandım, 5 dakika öncesine kadar hanımım balkondaydı" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 2'nci ve 3'üncü katlarındaki dairelerin balkonları bilinmeyen bir sebeple çökmüştü. Gürültüyü duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, şokun ardından itfaiye ve polis ekiplerine haber vermişti. Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması faciayı önlemişti.

Balkonları çöken binanın gündüz görüntüsü ortay çıktı. Binanın birçok yerinde çatlaklar oluştuğu görülürken, belediye ekipleri asılı kalan parçaları indirmek için binada kalanlar tahliye edildi. Tahliyeden sonra ekipler demir ve beton parçalarını kopardı. Büyük bir bölümü çöken balkonların kalan kısımları ise tehlike oluşturuyor.

"Deprem oluyor, bina yıkılıyor sandık"

Çökmeden 5 dakika önce hanımı ile birlikte alt balkonda olduğunu anlatan Fahri Şinay, "Büyük bir gürültü koptu, bina yıkıldı, deprem oldu sandık. Çökmeden 5 dakika önce alt balkondaydık. Hanım çamaşır asıyordu, ben de orda duruyordum. İçeri girdik büyük bir gürültü koptu, bina yıkılıyor sandık. Çok korktuk, sonra itfaiye ve polis ekipleri geldi. Çalışma yaptı, şimdi de asılı kalan parçaları alıyor. Yaralı falan yok" dişe konuştu.

Öte yandan bina ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık
Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık
Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık
Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık
Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık
Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık
Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık
Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık
Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık

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Küçükçekmece, İtfaiye, Sandık, Deprem, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: ' Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de balkonu çöken vatandaş: " Deprem oldu sandık, 5 dakika öncesine kadar balkondaydık" - Son Dakika
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